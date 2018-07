Ar de festa com maquiagem caliente

Cansou de usar aquela maquiagem básica, puxando para os tons de bege, marrom e preto? Aproveite o clima de festa e crie coragem para experimentar um rosa mais forte, um azul bic, verde, ouro, violeta, prata... A tendência que ganhou as passarelas da última São Paulo Fashion Week (amarelo, rosa, laranja, violeta e verde-piscina fluorescentes iluminaram os olhos das modelos nos desfiles) tem tudo para incendiar as noites de verão. Seja para ir à festa de réveillon ou para cair na pista de dança durante as noites quentes, brinque com as sombras coloridas. Um toque sutil de glitter, que você pode salpicar ao redor dos olhos e no colo, dá mais charme ao look. Os maquiadores Thais Cassolari, do salão L?Autre Femme, e Alcimar Alves, do Di Paula Beauty Service, sugerem quatro looks de festa para você reproduzir em casa. Mesmo sem ter por perto as cobiçadas maletas dos maquiadores, recheadas de produtos importados, use os cosméticos que tiver à mão. O primeiro passo, válido para todas, é preparar a pele. Caso tenha alguma espinha ou olheiras, passe um corretivo. Espalhe uma base no tom da pele e um pó. Como dica para as as mais jovens e loiras, Alcimar usou tons de rosa e lilás para os olhos. Depois de ter esfumaçado com os dedos uma sombra rosé nas pálpebras, ele passou uma sombra líquida (Aquarelle, de Catharine Hill). O segredo é espalhar bem nas pálpebras até a parte côncava. Abaixo da linha da sobrancelha, usou um pó iluminador (que pode ser substituído por sombra branca). Por fim, várias camadas de rímel preto, blush pink, batom uva e uma salpicada de glitter dourado. O cabeleireiro Giovanni Di Paula fez baby liss e prendeu os cachinhos da modelo com grampos no alto da cabeça, deixando algumas mechas caídas. A maquiadora Thais Cassolari sugere o prata, o ouro e o azul para iluminar os olhos. Mesmo ousando nas cores, ela lembra que a boca não precisa ser discreta, valendo os tons de cobre, pink e outros quentes. Para a modelo de cabelo chanel, foi usado o prata no começo da pálpebra, terminando com a cor grafite no canto externo. Dica: esfumaçar bem para não passar um efeito artificial. Rente aos cílios, ela usou lápis preto, fazendo um traço bem fininho e, depois, rímel preto. Um leve toque de purpurina na região dos olhos completa o look festivo. Na boca, apostou no pink. Já para as loiras com pele dourada, Thais sugere, como uma das possibilidades, a mistura com sombra amarela, preenchendo toda a pálpebra, e laranja no canto externo. Para contornar os olhos, a maquiadora aposta em um lápis dourado. Nos lábios, batom cor de cobre e, nas maçãs, um blush puxando para o terracota. O azul bic invadiu a maquiagem! Rainha absoluta do make up dos anos 70, a cor está de volta neste verão. Para realçar o tom de pele moreno e os cabelos castanhos da modelo Ryane Camila, a maquiadora passou sombra em tom pérola no começo da pálpebra, terminando com lápis azul esfumaçado. O lápis também foi passado na pálpebra inferior. O batom é rosado.