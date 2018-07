Aquecimento global à la grega

Como se atendesse a um compromisso inadiável com o calendário gregoriano, neste ano o outono chegou em Escópelos no dia marcado. Veio com chuva grossa, para fechar o verão de forma inequívoca. Mas, para não se incompatibilizar com a agenda turística, o aguaceiro caiu de madrugada. De manhã, soprada por um vento frio, as nuvens já se esfiapavam no céu lavado. À noite, havia estrelas até onde o horizonte afundava no Mediterrâneo. E, 24 horas depois, o sol implacável estava de volta às praias da ilha grega, faiscando nos seixos de mármore rolados pelo turquesa. Tudo como antes da mudança de estação, exceto pelo fato de que as praias, de repente, amanheceram vazias. Ou, pelo menos, desertadas pelos veranistas propriamente ditos, os de pele curtida. Em seu lugar, surgiram crianças de macacão e boné, alvos casais blindados pelo filtro solar mesmo à sombra das barracas e ingleses que, como dizia Lawrence Durrell, sempre dão a impressão de fazer na Grécia congressos mundiais de longevidade. Acabara, de estalo, o verão em Escópelos, empilhando as espreguiçadeiras nas calçadas e recolhendo as mesas dos bares. E a cidade inteira começou a fechar as portas, para reabrir na próxima primavera, cumprindo o roteiro do historiador Fernand Braudel para a vida cotidiana do Mediterrâneo. Lá, é o clima que faz a história. O resto bóia no vaivém dos costumes imemoriais, como a nata do tempo. Escópelos não é a mesma de 20 anos atrás, quando o forasteiro, ao desembarcar no porto, sentia-se com um pé no passado. Hoje, a primeira coisa que ele vê é a fachada das locadoras de automóveis e de restaurantes chamados Sollevante ou San Remo. A ilha ainda não tem aeroporto. Mas Esquiatos, bem à sua frente, encarrega-se de lotar seus hotéis, recebendo, de agosto a setembro, 30 vôos diários, vindos diretamente de Oslo, Helsinque, Estocolmo ou qualquer lugar do planeta onde haja demanda reprimida por verões ensolarados. Durante a temporada, nada os afugentava. Nem as notícias sobre temperaturas de 41°C na Grécia, incêndios florestais ou terremotos. Mas, com a primeira chuva do outono, começou a revoada do turismo internacional, que só deixa as marcas na paisagem. Não há praia tão deserta que dispense uma taverna com teto de palha. Mosteiro bizantino sem loja vendendo ícones. Ou uma curva de estrada sem garrafas de plástico, senão sofás e fogões velhos. Mas as praias continuam cercadas por bosques de pinheiros e perfumadas por seu hálito de resina. O país é novo. A Grécia moderna tem mais ou menos a idade do Brasil. E também está mudando depressa. Leva a vantagem de ter, por baixo, uma sociedade que resistiu durante milênios às invasões turcas, alemãs, italianas e inglesas. Não se rende facilmente a esses povos, agora que eles vêm a recreio. No posto de gasolina, antes de perguntar quantos litros o freguês quer botar no tanque, o frentista se apresenta, dizendo: "Eu me chamo Manolis. E você?". No restaurante, o garçom que só o viu duas ou três vezes se despede, no fim da temporada, com um discurso emocionado e uma garrafa de ouzo (licor feito de essência de anis verde): "Amanhã, a casa fecha e eu volto para a Tessalonica por cinco meses". Turistas e gregos, vistos na virada do outono, parecem muito longe de achar o tal de aquecimento global um problema. Os ambientalistas terão de mudar de conversa para convencê-los. * É jornalista e editor do site O Eco (www.oeco.com.br)