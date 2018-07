Aprovação rápida do texto causa surpresa

O papa Bento XVI surpreendeu as autoridades dentro do próprio Vaticano e na Embaixada do Brasil junto à Santa Sé ao aprovar tão rapidamente o texto final da Conferência-Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, que ocorreu em Aparecida em maio. Tradicionalmente, documentos relativos a conferências similares levam, em média, mais de um ano para ganhar a aprovação do pontífice. O Estado ainda apurou que o texto foi recebido com preocupação pelo governo de Cuba, que acredita ter a Igreja ido "longe demais" ao tratar da política regional (leia texto ao lado). O Documento de Aparecida foi aprovado pela conferência no dia 31 de maio e enviado ao papa no dia 11 de junho. Menos de dois meses depois, no dia 29 de julho, Bento XVI já havia autorizado sua divulgação. O problema, segundo revelou o Estado, é que mais de 200 mudanças no documento foram feitas pelo cardeal chileno Francisco Javier Errázuriz Ossa e pelo bispo argentino Andrés Stanovnik, respectivamente presidente e secretário-geral do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam), antes de ser entregue ao papa. As mudanças pegaram de surpresa os bispos latino-americanos, que, ao se darem conta da adulteração, chegaram a sugerir que o texto fosse devolvido para revisão. A Embaixada do Brasil no Vaticano confessa que foi surpreendida pela velocidade com que o papa aprovou o texto da conferência. Tão logo recebeu o sinal verde de Bento XVI, o documento foi impresso em alguns países de língua espanhola, como o Chile, antes mesmo que boa parte dos religiosos percebessem a adulteração do original. Uma vez aprovado e publicado, pouco se pode fazer. Anteontem, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) convocou uma entrevista para abafar a polêmica. O presidente, d. Geraldo Lyrio, lamentou a frustração, mas lembrou que "o papa tem a palavra final". Durante a quarta conferência latino-americana, em Santo Domingo em 1992, a polêmica dentro da Igreja era bem mais pronunciada e a reunião quase ficou sem um texto oficial. João Paulo II levaria ainda meses para dar sua aprovação ao documento.