Apreensão de animais cria tumulto em circo

Correria, agressões e tumulto marcaram ontem a remoção de 16 animais apreendidos no circo Le Cirque para o Zoológico de Brasília, como parte da Operação Arca de Noé. Um laudo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) determinou a interdição do circo por "falta de segurança" para o público e "maus-tratos" dos animais, entre os quais 2 girafas, 5 elefantes, chimpanzés, pôneis, 1 rinoceronte e 1 hipopótamo ? 2 chimpanzés e 1 hipopótamo já foram encaminhados para o Zoológico de Brasília. Para evitar a apreensão dos animais, tratadores e funcionários do circo se acorrentaram aos rebocadores. A polícia arrebentou as correntes e arrastou os manifestantes. "É uma arbitrariedade", protestou o advogado Luiz Sabóia, que tentou em vão negociar com os fiscais e policiais militares requisitados para dar suporte à operação. Sabóia exibia uma liminar da Justiça Cível de Brasília, concedida em 2 de agosto, que considerava as condições de alojamento dos animais satisfatórias e derrubava os efeitos da interdição anterior, emitida pelo Ibama no final de julho. Mas o instituto fez nova inspeção e emitiu novo laudo. Para o advogado, foi uma "maneira esperta" do Ibama de não cumprir a decisão judicial. Enquanto os dois lados discutiam uma solução negociada, que acabou não ocorrendo, sob o sol do meio-dia a elefanta Madras, de 70 anos, tomava banho. Esta é a segunda vez que o circo é interditado quando vem se apresentar em Brasília, onde a Câmara Distrital aprovou leis rigorosas de proteção dos animais que praticamente inviabilizam sua exibição em circos. Nas duas, só foi possível à empresa usar os animais com amparo em liminar da Justiça. A primeira vez foi em outubro de 2006. A sede do Le Cirque é em Santa Catarina. Sua grande atração são os mais de 30 animais, das mais variadas espécies. Eles consomem duas toneladas de alimentos por dia e exigem uma logística sofisticada a cada deslocamento. O circo instalou-se em Brasília em 24 de julho e foi imediatamente interditado pelo Ibama. No dia 2 de agosto, a direção do circo obteve liminar da Justiça. O Ibama, então, expediu novo laudo e deflagrou ontem a Operação Arca de Noé, em parceria com o instituto local de defesa ambiental, o Ibram. Segundo o coordenador de operações do Ibama, Roberto Cabral Borges, de fato não falta alimento e água para os animais. Mas os espaços em que eles estavam confinados ficam "muito aquém dos limites" previstos. Além de pequeno, o alojamento das girafas, conforme laudo, tem teto baixo. Com dez centímetros de altura a menos, obriga os animais a ficar com pescoço torcido. Nascida em cativeiro e considerada dócil, a elefanta Madras passa o dia solta, o que foi considerado um perigo pela fiscalização do Ibama. O instituto também constatou que os animais podiam fugir a qualquer instante. "Poderiam facilmente chegar à Esplanada dos Ministérios e causar graves acidentes", disse Borges. A Esplanada fica a menos de dois quilômetros do local onde está o circo, no estacionamento do Estádio Mané Garrincha.