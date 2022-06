Após hiato do BTS, J-Hope anuncia lançamento de álbum solo para julho

J-Hope, do BTS, anunciou o lançamento de álbum solo para julho. Foto: Instagram/@uarmyhope

Após o anúncio de hiato do BTS, J-Hope, um dos integrantes do grupo de k-pop, confirmou o lançamento de seu primeiro álbum solo. O disco Jack in the Box chega às plataformas digitais em 15 de julho e o primeiro single será divulgado no dia 1º de julho.

De acordo com o comunicado oficial da Big Hit Music, agência responsável pela carreira do cantor, "o álbum solo de J-Hope representa suas aspirações de quebrar os padrões e crescer ainda mais. Representa sua própria visão e personalidade como artista".

No dia 14 de junho, o BTS anunciou a pausa após nove anos de carreira, para que os artistas possam focar em projetos individuais. No vídeo divulgado para contar a decisão do grupo aos fãs, J-Hope disse: "Espero que vocês [fãs] não vejam isso como uma coisa negativa, mas sim como um plano saudável. Acho que o BTS se tornará mais forte dessa maneira".