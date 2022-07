Após denúncias, Paradise Guerrilla cancela participação na Ucconx 2022

A apresentação da banda Paradise Guerrilla seria realizada nesta quinta-feria, às 20h30. Foto: Tudo em Pauta Comunicação

Desdobramentos após o cancelamento das participações dos atores Millie Bobby Brown (Stranger Things) e de George Takei (Star Trek) na Ucconx 2022 - feira de cultura pop que acontece até domingo, 31, no Anhembi, em São Paulo - não param de surgir nas redes sociais. Inicialmente, o evento afirmou que ambos estavam com covid-19 e não poderiam vir ao Brasil. Pouco depois, o aviso foi apagado.

O assunto virou um dos principais na web desde a noite da última quarta-feira, 27. Já nesta quinta-feira, 28, entre outras informações, vieram à tona reclamações da desorganização do evento e depoimentos de supostos funcionários que relataram casos de corrupção e descaso com trabalhadores da feira e clientes.

Demorei um pouco pra abrir meu perfil aqui, mas agora é necessário Amanhã começa a @ucconx e tudo o que eu sinto é tristeza e frustração. Trabalhei por muito tempo na organização do evento e no final levei um golpe de meses sem receber. — Karla Tomaz (@akarlatomaz) July 27, 2022

sobre UCCONX & Millie Bobby Brown eu já sabia que ia dar merda, pois, eu já TRABALHEI com o evento e sem dúvidas é de onde coleciono as histórias mais BIZARRAS E SURREAIS que podem acontecer em um trabalho https://t.co/LrI807KIzd — juvi (@eujuliovictor) July 27, 2022

Diante de todos os acontecimentos, a banda pop Paradise Guerrilla comunicou o cancelamento de sua apresentação na UcconX, que seria realizada nesta quinta-feria, às 20h30, "devido aos problemas ocorridos no evento".

"As expectativas de entreter e divertir o público foram frustradas, já que fãs e profissionais envolvidos foram lesados com o descumprimento do que havia sido anunciado e acordado. Os integrantes e equipe também se viram prejudicados, já que levariam, com exclusividade, uma grande novidade especialmente preparada aos espectadores gamers, o que demandou tempo e investimento".

"A Paradise Guerilla não concorda com nenhum evento que desrespeite seu público e parceiros, portanto, tomou a decisão de cancelar sua performance desta noite. O trio pede desculpas àqueles que ansiavam pelo show e informa que em breve anunciará datas de novas apresentações em suas redes sociais".

Procon de SP notifica organizadores da Ucconx

Millie Bobby Brown estaria no evento no sábado, 30, e no domingo, 31. George Takei, nesta quinta-feira e na sexta-feira, 29. Os cancelamentos provocaram revolta, já que fãs pagaram por ingressos que chegaram a mais de R$ 5 mil (estes dariam o direito a tirar fotos e conhecer os artistas). A organização da feira afirma que os clientes podem pedir o reembolso do valor no e-mail relacionamento@ucconx.com.

Contuto, diante de toda a repercussão, o Procon determinou que a empresa precisa informar, até 5 de agosto, "quantos ingressos foram vendidos e por quais razões o evento com os atores foi cancelado". Ao G1, a entidade ainda informou que também solicitou evidências de quando os organizadores tiveram ciência da impossibilidade da participação dos atores.

"Deverá também explicar como os consumidores que adquiriram ingressos foram informados do cancelamento; qual a política adotada para as solicitações de reembolso; quais canais de atendimento foram disponibilizados para realização da solicitação e como estão sendo divulgados", diz um trecho do comunciado.

NÃO FOI ISSO QUE EU PEDI, eu paguei pra ver millie bobby brown e vou pedir reembolso https://t.co/kyOJzcsvK8 — ؘ (@gfcline) July 27, 2022

Nota da organização

"George Takei e Millie Bobby Brown testaram positivo para covid-19 e não poderão viajar ao Brasil para participar do UcconX 2022. Takei estaria no festival nos dias 28 e 29 de julho e Millie nos dias 30 e 31 de julho.

O teste faz parte do protocolo de segurança do UcconX, que está comprometido com a saúde dos artistas e do público que participará do festival, seguindo todas as recomendações de saúde da Organização Mundial de Saúde e do Governo de São Paulo.

Os ingressos adquiridos para os painéis, VIP PASS, FAN PASS da Millie Bobby Brown e George Takei permanecem válidos e foram transferidos automaticamente para os painéis do Dacre Montgomery e Ian Somerhalder, respectivamente.

Para solicitar o ressarcimento do ingresso e mais informações o UcconX disponibiliza o e-mail relacionamento@ucconx.com".

Novo comunicado

"O time de social mídia do UcconX informa que houve um equívoco no comunicado anterior sobre o motivo real do não comparecimento da atriz, atrelado ao cancelamento de outro artista", disse um trecho da nota publicada no Instagram.

Procurada pelo E+, a organização do evento não se pronunciou até a publicação desta reportagem.