Após apelo de fãs, Rosalía lança o single 'Despechá'

Rosalía em apresentação durante o Grammy Awards 2020 Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Rosalía lançou, nesta quinta-feira, 28, a música Despechá, single divulgado quatro meses após Motomami, terceiro álbum da carreira da artista. A música já tinha chegado aos ouvidos dos fãs através da turnê da cantora, mas ainda não estava disponível nas plataformas.

A espera cessou quando a artista anunciou em sua conta no Twitter na última quinta-feira, 21, a chegada da canção no mercado. Antes só era possível escutar um trecho da música, um total de 35 segundos, por meio de um vídeo compartilhado por Rosalía no TikTok. No vídeo, ela finge estar conversando no telefone e faz uma dança improvisada.

Despechá comming sxxn❤️ — R O S A L Í A (@rosalia) July 21, 2022

O nome da música foi escolhido durante um show de Rosalía em Madrid, na Espanha. O público foi consultado sobre o nome do single. Entre De Lao a Lao e Despechá, os fãs optaram pela segunda opção.

Após a divulgação, muitas pessoas reagiram ao novo single da cantora espanhola. "Excelência latina", comentou um internauta. O lançamento antecede a turnê MOTOMAMI World Tour. Com passagem pelo Brasil, ela deve se apresentar em São Paulo no dia 22 de agosto.

eu não aguentava mais ter que reproduzir esse vídeo toda vez q ele passava na tl obg rosalía hoje os gays dormem felizes #DESPECHÁ pic.twitter.com/W5m0b5Joot — cleytu (@cleytu) July 28, 2022

Com uma levada dançante, Rosalía apostou em uma letra que aborda o desapego após um relacionameto tóxico. No decorrer da canção, ela utiliza frases como "que Deus me livre de voltar ao seu lado" e "esta Motomami não é mais para você" que evidenciam uma nova fase da narradora.

Escute a música completa: