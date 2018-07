Após 55 anos, lápis é retirado de cérebro

Uma alemã que passou 55 anos com um pedaço de lápis alojado no cérebro teve o objeto parcialmente retirado. Margaret Wegner, hoje com 59 anos, caiu de rosto em cima de um lápis de 8 cm quando tinha 4 anos. O objeto perfurou a bochecha e parte dele foi parar no cérebro, acima do olho direito, causando desde então fortes dores de cabeça. Os cirurgiões não conseguiram, porém, retirar um fragmento de 2 cm, por estar muito encravado.