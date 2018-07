Aparelhos para gente grande

Os principais motivos que levam adultos a recorrerem ao tratamento ortodôntico são: correção da posição dos dentes - e, consequentemente, melhora na estética -, e a presença de desconforto e dor na Articulação Têmporo-Mandibular (ATM), o que pode comprometer mastigação, concentração, lazer, etc. De acordo com o dentista João Batista de Paiva, professor associado da disciplina de ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), a movimentação dentária induzida pelo tratamento ortodôntico é discretamente mais lenta no adulto. Em média, leva-se 30 meses para a obtenção do resultado.