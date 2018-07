Estudos sobre o funcionamento do cérebro revelam que pessoas apaixonadas perdem a capacidade de criticar e perceber defeitos de seus pares. A neurobióloga Mara Dierssen,do Centro de Regulamentação Genômica de Barcelona, responsável pelo estudo, afirma que o amor romântico e o maternal ativam as mesmas regiões do cérebro e "desativam" a zona encarregada do juízo social .