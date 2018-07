Apae promove curso em São Paulo

A Apae de São Paulo abriu inscrições para o curso de Estimulação da Criança com Deficiência Intelectual, que começa no dia 30. A formação é voltada profissionais e estudantes da área de saúde e educação como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. O principal objetivo do curso é capacitar o profissional e o estudante para lidar com bebês e crianças com deficiência intelectual. Mais informações em www.apaesp.org.br ou pelo tel. (0xx11) 5080-7061.