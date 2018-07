"Somos mais privilegiadas do que os homens, porque nos adaptamos melhor às circunstâncias. Com o passar do tempo, vamos amadurecendo e, internamente, nos mostramos mais calmas. Aos 50, já conquistamos coisas no campo profissional e familiar. Em geral, os filhos são menos dependentes, abrindo espaço para projetos pessoais. No momento estou fazendo um curso de vinhos. Hoje priorizo uma boa noite de sono, faço exercícios e mudei a alimentação. Nunca dei importância para a pele, me torrava no sol quando jovem. Agora vou a uma dermatologista, uso cremes, gosto de maquiagem. Plástica acho radical. Mas quem sabe não mude de idéia mais para a frente? Me sinto bem fisicamente, tenho amigas mais jovens, algo impensável nas gerações anteriores, e estou em paz com a minha idade. O envelhecimento é inevitável. Ter a cabeça boa é fundamental para não lutar contra ele."