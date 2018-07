Anvisa contesta liberação de milho transgênico

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ingressou sexta-feira com um recurso no Conselho Nacional de Biossegurança contra a liberação de uma variedade de milho transgênico produzido pela Syngenta. Semana passada, na decisão sobre duas espécies de milho, da Bayer e da Monsanto, o conselho confirmou a liberação concedida em 2007 pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).A Anvisa afirma que no processo da Syngenta não foram apresentados estudos toxicológicos que comprovassem a segurança do produto.