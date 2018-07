Anvisa alerta sobre venda de teste de aids na internet

Um laboratório do Espírito Santo vende desde o ano passado para todo o Brasil um kit de teste de HIV, vírus causador da aids, para ser feito em casa e despachado pelos Correios, um serviço considerado irregular e que traz risco para a saúde pública, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com André Rezende, especialista em regulação da agência, a empresa está desrespeitando a legislação por enviar material biológico via Correios (amostras de sangue) e fornecendo dados não confiáveis, em razão do transporte inadequado das amostras. Além disso, afirma Rezende, esse tipo de exame exige a presença do usuário do serviço de saúde, para checagem da identidade. "É o primeiro laboratório online de que temos conhecimento. Um serviço assim não tem como garantir que os resultados sejam reais", afirmou. Entre 2004 e 2008, o porcentual de indivíduos entre 15 e 64 anos que fizeram o teste de HIV uma vez na vida na rede privada de saúde no País passou de 27,6% para 39,2%, informou o Programa Nacional de DST-Aids, o que vem demandando também mais atenção dos serviços de vigilância sobre a qualidade dos exames ofertados nesse setor. Atualmente, 40,8 milhões de brasileiros têm planos de saúde. "Não temos dificuldades em ver a rede privada como uma outra porta de entrada para os exames, mas é preciso que haja qualidade", afirma Mariângela Simão, diretora do programa de DST-Aids. Gabriela Nogueira, gerente de projetos do laboratório Tommasi, que comercializa os kits, diz que a empresa funciona há 47 anos no Espírito Santo e apenas repete metodologia utilizada em países que não têm estrutura para fazer o exame - ela diz que o uso de correio já ocorre em países africanos - ou por serviços em que os clientes querem mais privacidade, como nos Estados Unidos. "Se a agência falar para retirarmos o serviço, vamos retirar, mas eu lamento. São pessoas que não querem ir aos centros de testagem. Além disso, utilizamos o melhor método para a detecção precoce." O site do laboratório oferta ainda outros exames, como os de hepatites virais. Segundo informa a empresa, o kit inclui uma lanceta, para furar o dedo, e uma tira de papel especial para coletar a amostra de sangue. Os resultados saem via internet em menos de uma semana e o custo é de R$ 380. ACONSELHAMENTO A agência já comunicou a Vigilância Sanitária do Espírito Santo para que tome providências, que podem ser advertência, interdição ou multas entre R$ 2 mil e R$ 1,5 milhão. O órgão regulador foi avisado dos exames irregulares pela ONG Grupo Pela Vidda, de defesa de pacientes HIV positivos, de São Paulo. Segundo Mário Scheffer, diretor da ONG, outro problema detectado na rede privada é a disponibilização de resultados para pacientes sem qualquer tipo de aconselhamento. O diretor teve de socorrer recentemente uma mulher recém-casada que ameaçava se suicidar em razão de um resultado positivo para HIV. "Os laboratórios que prestam serviços a pacientes particulares e usuários de planos deveriam adotar uma conduta solidária", afirmou em carta para duas das maiores unidades privadas do Estado, os laboratórios Fleury e Delboni. O laboratório Fleury informou disponibilizar os testes positivos para os médicos ou por meio de seus próprios infectologistas. "Nosso padrão é nos colocarmos à disposição do paciente", disse o infectologista Celso Granato. O Delboni não informou ontem a política adotada. SAIBA MAIS Para quem é o teste: o exame não deve ser feito de forma indiscriminada e a todo momento. O aconselhável é que façam o exame pessoas que passaram por situações de risco há mais de três meses. Não adianta esperar por sintomas da aids, porque eles podem demorar anos para aparecer Situações de risco: relações sexuais sem o uso do preservativo (vaginal, anal ou oral); compartilhamento de seringas ou agulhas; receber transfusão de sangue contaminado Onde fazer o exame: no site www.aids.gov.br, no ícone Fique Sabendo, é possível ver a lista de Centros de Testagem e Aconselhamento, que ofertam testagem gratuita. O atendimento é sigiloso. Nos CTAs, o usuário também tem direito a uma sessão de aconselhamento para apoio emocional RAIO X 630 mil pessoas vivem com o HIV no Brasil 255 mil pessoas é a estimativa de portadores de HIV que nunca fizeram o teste