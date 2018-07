Antidoping nas empresas cresce 26% em 1 ano

O número de testes antidoping realizados nas empresas subiu 26% em um ano, informa o Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT) da Universidade de São Paulo (USP). No ano passado, 3.479 funcionários foram submetidos ao exame, contra 2.760 em 2007. A quantidade de empresas que participam do Programa de Prevenção e Controle do Uso de Drogas no Ambiente de Trabalho, coordenado pelo LAT, não se alterou nos últimos dois anos: permanecem as mesmas 300 corporações. "A base continua igual", atesta o professor Maurício Yonamine, responsável pelo laboratório. "O que fez o número crescer foi o aumento da confiança dos trabalhadores no programa", afirma. "Eles sabem que, mesmo que o exame der positivo, não serão demitidos." Ninguém pode ser obrigado a fazer o exame antidoping - a menos que o funcionário exerça uma função de alto risco, como o manuseio de máquinas. Portanto, é possível recusar sem sofrer qualquer tipo de sanção. Dessa maneira, muitos funcionários se valiam desse direito e negavam sua participação no programa. "Mas com o tempo isso tem mudado", afirma Yonamine, lembrando que o programa existe desde 1992. "Os trabalhadores entendem que o objetivo das empresas não é puni-los, mas sim tratá-los e melhorar sua condição de trabalho. Não sei de ninguém que tenha sido demitido porque o exame deu positivo." Atualmente, a substância que mais aparece nos exames é a maconha. "É uma droga socialmente aceita, que passa a falsa impressão de não ser perigosa", justifica a psiquiatra Vânia Maria Baggio Foloni, da Medicina do Trabalho do Hospital Israelita Albert Einstein. "O cidadão começa a usar no fim de semana, com a ilusão de que aquilo é um entretenimento, um jeito de relaxar do estresse." O comportamento é perigoso. "Mesmo quem só usa no fim de semana prejudica seu rendimento na empresa e sua saúde", observa. A psiquiatra reforça que, seja qual for a droga, seu uso será sempre progressivo. "A vontade de consumir só vai aumentar com o tempo, até caracterizar o vício." E o que no começo poderia representar um reforço no trabalho - drogas como a cocaína são estimulantes e tornam o funcionário mais produtivo no início -, depois se transforma em armadilha. "O usuário vai se afundando porque acha que ninguém percebe que ele consome drogas. Até o dia em que ele perde o freio." RESULTADOS 85% dos usuários que têm emprego se recuperam do uso de drogas. No caso dos desempregados, o índice cai para 20% 0,7% dos testes realizados no segundo ano do programa dão positivo. No primeiro ano, esse índice varia entre 7% e 16% R$ 9 mil é o custo médio de demitir um funcionário com 10 anos de empresa. Tratar um usuário de drogas custa R$ 3,5 mil 80% é quanto caem os acidentes de trabalho após os exames; as faltas caem 62%