ANS veta negociação da Itálica e Avimed

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vetou a negociação em curso entre as empresas de planos de saúde Avimed e Itálica Saúde. A primeira operadora, que está quebrada, anunciou, na semana passada, a venda da carteira de cerca de 200 mil clientes para a Itálica, que também tem problemas. As duas empresas, no entanto, não poderiam realizar o negócio sem a aprovação da ANS. Clientes reclamam do recebimento de boletos da Itálica, irregulares. A agência voltará a discutir o caso de venda da operadora na segunda-feira.