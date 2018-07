Ano novo exótico

Arroz indiano Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 8 porções Ingredientes: 2 xícaras (chá) de arroz 5 colheres (sopa) de óleo 2 colheres (sopa) de sementes de mostarda 2 xícaras (chá) de pimentões verdes, vermelhos e amarelos, sem sementes e cortados em cubinhos 2 colheres (chá) de curcuma (açafrão brasileiro) em pó 3 xícaras (chá) de rúcula e escarola, picadas 1 xícara (chá) de repolho roxo e verde, picados em tirinhas 1 xícara (chá) de cenoura ralada 1/2 xícara (chá) de gergelim torrado Preparo: 1. Prepare o arroz da maneira tradicional e reserve na panela. 2. Em outra panela, aqueça o óleo e coloque as sementes de mostarda. Tampe a panela (as sementes estouram como pipoca), sacuda algumas vezes até dourar. 3. Junte os pimentões e refogue bem. 4. Adicione o açafrão e os legumes restantes. Tempere com sal a gosto e misture bem. 5. Junte o arroz reservado, mexa e mantenha no fogo até aquecer. 6. Retire do fogo, em seguida coloque as porções em cada prato e, por último, polvilhe com o gergelim. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 8 porções Berinjelas afegãs Ingredientes: 4 berinjelas médias sal a gosto 8 colheres (sopa) de azeite 3 cebolas médias, cortadas em rodelas finas 2 tomates maduros, sem pele nem sementes, cortados em tiras 1/4 de colher (chá) de pimenta caiena em pó folhas frescas de hortelã picadas Molho: 2 copinhos de iogurte natural 2 dentes de alho esmagados sal a gosto Preparo: 1. Lave as berinjelas, descarte as pontas e, sem descascá-las, corte-as em rodelas com cerca de 1,5 cm de espessura. 2. Escolha as 24 rodelas mais bonitas e use as restantes em outra receita. 3. Espalhe as fatias selecionadas numa tábua de carne, polvilhe sal e deixe tomar gosto por meia hora. 4. Passado este tempo, seque as fatias com uma toalha de papel e frite-as aos poucos, em duas colheres (sopa) de azeite. Assim que dourarem, retire do fogo e escorra numa toalha de papel. Não deixe que cozinhem muito. 5. Numa panela pequena e funda, aqueça o azeite restante e refogue a cebola até que comece a dourar. Retire da panela e reserve. 6. Na mesma panela, monte o prato: disponha, no fundo, 8 rodelas de berinjela. Por cima, espalhe a metade das cebolas reservadas e as fatias de tomate. 7. Numa xícara, misture 1 colher (chá) rasa de sal e a pimenta caiena. Polvilhe 1/3 desta mistura sobre os tomates. 8. Faça mais uma camada com 8 rodelas de berinjela, cubra com a cebola e o tomate restante e polvilhe mais 1/3 da mistura de sal e pimenta. 9. Coloque a última camada de rodelas de berinjela, polvilhe a mistura de sal e pimenta restante. 10. Junte 1/4 de xícara (chá) de água e cozinhe em fogo brando, com a panela tampada, por cerca de 30 minutos. 11. Enquanto isso, prepare o molho de iogurte: primeiro, despeje o conteúdo dos potinhos num filtro de café e deixe escorrer por cerca de 1 hora. Em seguida, coloque numa tigela, junte o alho esmagado e tempere com sal. 12. Na hora de servir, espalhe a metade do molho de iogurte num prato. Por cima, coloque cuidadosamente a berinjela cozida. Cubra com o molho restante e polvilhe as folhas de hortelã picadas. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Tempo de preparo: 45 minutos Rendimento: 8 porções Salada armena Ingredientes: 2 xícaras (chá) de lentilhas 1 colher (chá) rasa de sal 1/2 xícara (chá) de salsa picadinha 8 cebolinhas verdes picadas 10 colheres (sopa) de azeite suco de 2 limões 2 dentes de alho esmagados pimenta-do-reino a gosto 1/2 colher (chá) de coentro picadinho 1/2 colher (chá) de cominho moído Preparo: 1. Cate e lave a lentilha. Coloque numa tigela, cubra com água e deixe na geladeira de um dia para o outro. 2. No dia seguinte, escorra a água, coloque a lentilha numa panela, cubra com água limpa e leve ao fogo alto. Assim que ferver, abaixe o fogo e cozinhe por cerca de meia hora. Escorra e deixe esfriar. 3. Coloque numa saladeira e tempere com sal, salsa e cebolinha verde. Reserve. 4. Numa tigelinha, misture o azeite, o suco de limão, o alho, a pimenta, o coentro e o cominho. Regue a lentilha reservada com este molho, misture bem e deixe na geladeira até o momento de servir. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil