Anitta lança 'Me Gusta', música em parceria com Cardi B e rapper Myke Towers

Anitta lançou na madrugada desta sexta-feira, 18, a música "Me Gusta", parceria com Cardi B e o rapper porto-riquenho Myke Towers, novo single do álbum ainda não intitulado produzido pelo americano Ryan Tedder.

Em 'Me Gusta', Anitta traz influências do pagode baiano e do funk carioca embalados pelo som da música latina atual Foto: Reprodução/Instagram

Com versos em inglês e espanhol, a música tem como base o ritmo do pagode baiano. Entre os compositores estão Rafa Dias e Wallace Chibatinha, do grupo Attooxxa. Os traços do funk carioca também estão presentes em "Me Gusta", que além de Ryan Tedder também teve como produtores os artistas por trás do hit Despacito, Andrés Torres e Mauricio Rengifo.

A música é a nova aposta da cantora no mercado internacional e já tem performance agendada no talk-show The Tonight Show with Jimmy Fallon para a próxima quarta-feira, 23 de setembro.

O clipe oficial deve sair às 12h. Ouça a música abaixo.