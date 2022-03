Anitta divulga capa e anuncia álbum 'Versions Of Me' para abril

Capa de 'Versions Of Me', novo álbum de Anitta que será lançado em abril. Foto: Jacob Webster

Anitta acaba de divulgar a capa de seu novo álbum, intitulado Versions Of Me (Versões de Mim, em tradução literal). Nesta quinta-feira, 31, a cantora publicou a capa de seu novo projeto e anunciou o lançamento para o dia 12 de abril.

Na arte, aparecem seis versões diferentes da artista, que demonstram sua versatilidade, assim como o nome do álbum, que dialoga com as várias facetas de Anitta. O responsável pela direção criativa da capa foi Maxime Quoilin, que já trabalhou com Beyoncé, Jay-Z, Rihanna e Miley Cyrus, entre outros.

Versions Of Me será o primeiro álbum internacional da cantora e o primeiro lançamento de Anitta pela Warner Records. No entanto, o disco vinha sendo divulgado como Girl from Rio, mesmo nome de um dos hits lançados pela artista em 2021.