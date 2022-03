Anitta é a 1ª brasileira a alcançar o Top 10 do Spotify Global e faz história com 'Envolver'

Com 'Envolver', Anitta quebrou o próprio recorde e alcançou o Top 10 do Spotify Global. Foto: Marco Ovando

Neste sábado, 19, Anitta quebrou o próprio recorde e alcançou o Top 10 do Spotify Global. Com o hit Envolver, a cantora chegou à sua melhor posição nos charts internacionais e fez história para o País, se tornando a primeira brasileira a chegar mais alto no chart global da plataforma.

O single espanhol continua a escalar e avançou oito posições de um dia para o outro. Na sexta, 18, havia alcançado o 17º lugar entre as músicas mais tocadas do mundo e já na manhã de sábado, 19, apareceu na 9ª posição. Nas últimas 24 horas, foram mais de 2,5 milhões de streams ao redor do globo.

O recorde anterior da cantora foi com Vai Malandra em 18º lugar. Envolver é o melhor resultado já conquistado por Anitta na plataforma, chegou ao Top 50 de todos os países da América Latina e no Brasil está na 7ª posição.

O sucesso de Envolver está relacionado ao 'El paso de Anitta', dancinha que viralizou no TikTok e atualmente é a 6ª música mais popular do aplicativo. A origem da coreografia é do videoclipe da música, que foi dirigido pela própria Anitta e produzido por Harold Jimenez.