Animale em "Aeroporto 2007"

O desfile da grife Animale, que fechou a segunda-feira no Fashion Rio, é daquele tipo em que a platéia faz mais sucesso e chama mais a atenção do que a passarela. Com globais de peso na primeira fila, do quilate de Juliana Paes e Joana Balanguer (da Malhação), os caçadores de celebridades protagonizaram o maior empurra-empurra até o momento. Stenio Garcia estava lá ao lado da mulher, mas os olhares ficaram mesmo para as beldades. A coleção? Ah... tudo indica que o apagão aéreo fashion continua fazendo vítimas. A Animale teve coleção inspirada em aeroportos (uau, nessa época de crises e atrasos só podia dar no que deu). A desculpa é sempre fazer uma coleção para a mulher moderna, contemporânea, que precisa ser uma camaleoa, e o ritmo frenético (!) dos aeroportos combina com essa agitação. Traduzindo isso em roupa, a Animale inventou uns microvestidos de couro trabalhado, como se fosse pele de crocodilo. Teve maxi pulôver de lã pesada, teve babado de couro, teve Luciana Curtis de casquete de aeromoça e minivestidinho godê, teve uma pelerine de couro vermelha (aff), misturas de xadrez com vinil e uma estampa que não deu para identificar, já que lá da fila E fica complicado de enxergar o que quer que seja. Mas, voilá, as globais gostam, o que não é necessariamente um bom sinal. Ou você vai querer sair de botinha de cano curto cinza com shortinho branco bem curtinho? Pernocas Uma coisa já é certa: este será o inverno das pernas de fora. Pouco importa o frio. Todos os desfiles até o momento determinam os curtíssimos. É saia? É blusão? O importante é ser micro. Olimpo Izabel Goulart, um dos corpinhos brasileiros que se exibem para a Victoria Secret, deu pinta aqui no Fashion Rio. Para deleite dos adoradores de top models.