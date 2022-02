‘Animais Fantásticos 3’: Maria Fernanda Cândido surge em cartaz

Cartaz oficial de 'Animais Fantásticos 3' com a brasileira Maria Fernanda Cândido. Foto: Warner Bros. Pictures

Preparem as varinhas! Os novos cartazes oficiais de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore foram divulgados e o universo Harry Potter segue em expansão.

Todos os principais personagens ganharam pôsteres individuais, incluindo a atriz brasileira Maria Fernanda Cândido, que fará sua estreia como a bruxa brasileira Vicência Santos, nova personagem do mundo mágico.

Outro destaque do terceiro filme da franquia da Warner Bros. Pictures, foi a substituição de Johnny Depp por Mads Mikkelsen, no papel de Grindelwald. O longa conta com a direção de David Yates, responsável por dirigir os dois primeiros filmes da franquia e estreia está prevista para o dia 15 de abril de 2022.

Além de Maria Fernanda Cândido e Mikkelsen, o elenco conta com o retorno de nomes como Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler e Jude Law, que vive o famoso diretor de Hogwarts, Dumbledore.

Confira os cartazes: