Anglo ABC realiza palestras gratuitas

O Sistema de Ensino Singular Anglo ABC organiza em agosto palestras gratuitas e abertas à comunidade com os responsáveis pelos vestibulares da Fuvest e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A primeira será no dia 17, às 14 horas, com o supervisor do vestibular da Fuvest 2008, Nelson Carlin. O evento ocorrerá no ginásio poliesportivo do Colégio Singular Santo André. As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto, pessoalmente ou pelo telefone (0xx11) 4990-4193.