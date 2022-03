Angelina Jolie visita Iêmen e pede acordo de paz para fim de conflito

Enviada especial da ONU para refugiados, Angelina Jolie visita o Iêmen. Foto: UNHCR/EPA/EFE

Angelina Jolie está em visita ao Iêmen para expressar solidariedade às famílias que perderam suas casas por conta do conflito que acontece no país do Oriente Médio.

A atriz é enviada especial da ONU para questões de refugiados e desembarcou em Aden, cidade que fica no sul do país. Em seu Instagram, ela compartilhou detalhes sobre a viagem.

"Enquanto continuamos a assistir aos horrores que se desenrolam na Ucrânia e pedimos o fim imediato do conflito e o acesso humanitário, estou aqui no Iêmen para apoiar as pessoas que também precisam desesperadamente de paz", escreveu.

Ela reforça que o Iêmen vive uma das piores crises humanitárias do mundo. A guerra civil acontece desde 2014, quando rebeldes xiitas tomaram a capital Saana e grande parte do norte do país.

Angelina também compartilhou fotos de deslocados que vivem em um refúgio no país. "Atualmente, o local abriga cerca de 130 famílias iemenitas. Apenas 20 recebem rações alimentares e, mesmo para essas famílias mais vulneráveis, as rações são limitadas."

Segundo ela, os professores da região trabalham sem salário, tendo que caminhar 3 horas todos os dias no trajeto para a escola. E as crianças vão estudar, muitas vezes, sem comer nada.

"Vivemos em um mundo onde o sofrimento e o horror dominam as manchetes, mas onde essas manchetes podem resultar em demonstrações esmagadoras de compaixão e solidariedade internacional. Espero que essa compaixão e solidariedade sejam estendidas ao povo do Iêmen."

Ela também pontuou que os pedidos feitos por ela e a agência da ONU para refugiados (UNHCR), que vão desde passagem segura para civis que tentam fugir do país até um acordo de paz para o fim do conflito.