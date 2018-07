André Lima em versão pernas de fora

Julia Petit estava por ali, zanzando na primeira fila, e logo a gente descobre que era dela a trilha sonora de mais uma coleção de André Lima. O estilista, famoso por proporcionar todos os anos imagens de mulheres maravilhosas, poderosas, impactantes, normalmente em longos esvoaçantes estampados de forma primorosa, mudou sua viagem nessa temporada. As divas de André subiram a saia e aparecerem em minis, algumas de mangas com grandes proporções, outras com tubinhos de tricô, em vestinhos evasé (abertos em A), exibindo mangas de tule, tecidos iridescentes, rendas e veludos. Tudo nele é exagerado, sempre foi, mas desta vez ficou uma expectativa não consumada no ar. A mulher, que ele define como "uma mulher do tempo, que consegue estar em várias épocas ao mesmo tempo, e não é de tempo algum", está de fato indefinida. Ela esboça uma sofisticação, quando veste um colete de alfaiataria, mas patina no vestidinho de veludo roxo e nos brocados. André justifica sua opção: "Queria poder exercitar os vestidos mais quadrados, foi uma descoberta, tem de saber fazer muito bem. Me joguei em coisas que não eram ferramentas do meu repertório, quis arriscar, estava cansado das estampas." Tudo bem, a gente entende. Mas que deu saudade dos vestidões esvoaçantes, ah deu...