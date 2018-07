Andradina vai pagar por 19 cirurgias

O secretário de Saúde de Andradina (SP), Farid Haddad, disse ontem que exames descartaram que a contaminação por micobactéria de 35 pessoas vacinadas no posto de saúde da cidade tenha ocorrido por meio de sabonetes ou de qualquer outro instrumento usado na imunização. "Outras pessoas usaram o sabonete e não tiveram nada. Ainda não temos ideia de onde essa contaminação surgiu", disse. As 35 vítimas apresentaram tumores nos braços após receberem diferentes tipos de vacinas no segundo semestre de 2008. As infecções surgiram por ação de micobactérias. Das 35, 19 terão de passar por cirurgias, pagas pela prefeitura e realizadas em mutirão no próximo sábado. Inquérito aberto pelo Ministério Público apura responsabilidades.