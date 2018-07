Ancestrais das baleias pariam em terra firme

Fósseis de baleias que viveram há quase 48 milhões de anos revelam que esses mamíferos marinhos pariam em terra, afirmam cientistas norte-americanos em artigo na revista online PLoS. Os fósseis, de um macho e de uma fêmea grávida, são os primeiros encontrados da espécie Maiacetus inuus, do grupo das Archaeoceti. As descobertas foram feitas no Paquistão por pesquisadores da Universidade de Michigan. A análise do feto encontrado na fêmea mostra que essa espécie tinha quatro patas modificadas para a natação.