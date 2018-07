Análise sugere seleção profissional de dirigentes

Uma das principais sugestões que deverá sair do relatório externo de revisão do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia será uma mudança no modelo de seleção dos dirigentes de órgãos e institutos do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O sistema sugerido seria baseado no modelo do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que desde 1999 utiliza comitês de busca e seleção para escolher os diretores de seus 13 institutos de pesquisa. Hoje, as escolhas são feitas por indicação - muitas vezes com bases políticas. "Estamos sugerindo que o MMA adote o mesmo mecanismo do MCT, como forma de criar uma gestão mais profissionalizada de seus institutos", disse o pesquisador Carlos Nobre, que lidera o grupo de revisão do plano. "Se o Instituto Chico Mendes começar com isso, será uma quebra de paradigma importante", completou, referindo-se ao instituto que deverá gerir as unidades de conservação do País. No modelo do MCT, os dirigentes são escolhidos pelo ministro a partir de listas tríplices, elaboradas por comitês de busca formados por especialistas. Qualquer pessoa qualificada pode concorrer aos cargos. "Para a área de ciência e tecnologia, certamente foi um ganho inestimável", disse o sub-secretário de Coordenação das Unidades de Pesquisa do MCT, Luiz Fernando Schettino. "Não sei se é um modelo que cabe em qualquer lugar, mas para nós funciona muito bem."