Ana Hickmann usa caminhão-pipa para regar jardim de sua mansão

Ana Hickmann usou caminhão-pipa para regar seu jardim. Foto: Instagram/@ahickmann

Ana Hickmann compartilhou com seus seguidores que está construindo um enorme jardim em sua mansão e precisou da ajuda de um caminhão-pipa para regar as plantas.

"O jardim lá de casa está quase pronto. Precisei chamar o caminhão-pipa para dar conta de toda a irrigação. E no fim das contas até eu acabei me molhando", escreveu na legenda de um vídeo publicado no Instagram.

Nas imagens, ela aparece mostrando detalhes da obra e brinca: "Será que eu exagerei?". Segundo ela, as plantas estavam precisando de um pouco mais de água do que o seu sistema de irrigação poderia fornecer.

A apresentadora já é conhecida por ostentar coisas caras e/ou grandes, como sua enorme sala que até virou meme. Os modelos de caminhões no Brasil possuem capacidade de armazenamento entre 5 e 20 mil litros - ou seja, uma quantidade de água que daria para 37 a 148 banhos de 15 minutos.

Assista: