Ambiente tem nova forma de mobilizar

São, no máximo, 140 caracteres para passar o recado. Com essa ideia simples, o Twitter cresceu 1.382% em apenas um ano, chamando a atenção de agentes importantes para o desenvolvimento sustentável. Órgãos públicos, entidades não governamentais e até mesmo internautas engajados aderiram à novidade e, cada vez mais, interagem com as chamadas redes sociais. Mas de que maneira essas redes podem estimular iniciativas de sustentabilidade? "Só existe rede quando o grupo se mantém por um tempo, gerando confiança e identidade entre as pessoas", diz o espanhol David Ugarte, autor de O Poder das Redes (EdipucRS, 2008) e membro do conselho do Ecoperiodico.com, um jornal online, colaborativo e global para questões ambientais. "Como toda forma não hierárquica de sociedade, as redes sociais são, antes de tudo, coesivas. É natural que sempre apontem para a sustentabilidade social e ambiental." Ugarte lembra de alguns exemplos ecológicos que nasceram em redes. O movimento Hora do Planeta, que mobilizou pessoas do mundo inteiro a desligarem as luzes de casa no dia 28 de março, é um deles. "Surgiu de uma iniciativa promovida em blogs e fóruns verdes na Austrália", diz Ugarte. No início de 2008, na Estônia, brotou na internet uma ideia chamada ?Vamos Fazer!?, que, ganhando apoio de celebridades e mídia gratuita, conseguiu reunir mais de 50 mil pessoas para limpar 10 toneladas de lixo do país em um único dia. Os 10.656 pontos de sujeira foram localizados no Google Maps, acessível a todos os voluntários. Em cerca de 5 horas, no dia 3 de maio daquele ano, eles conseguiram limpar todos esses pontos com cerca de 500 mil (cerca de R$ 133 mil), valor gasto com a campanha. De acordo com os organizadores, o governo teria gasto 22,5 milhões (R$ 60 milhões) e três anos no processo. Também no ano passado, o Dia de Ação nos Blogs levou cerca de 12 mil blogueiros a escrever, ao mesmo tempo e em diversas línguas, sobre as mudanças climáticas globais, impulsionando um debate público sobre o assunto. O movimento, com site em português (www.blogactionday.org/br), explica desde já as coordenadas para participar da próxima ação, no dia 15 de outubro. No Brasil, um exemplo é o Oásis Santa Catarina, em que universitários de todo o Brasil se organizaram em redes na internet para depois viver a experiência ao vivo - dos 2.688 membros do grupo virtual, quase 300 foram pessoalmente a Santa Catarina ajudar a reconstruir 12 comunidades arrasadas pela enchente de novembro passado, especialmente na região do Vale do Itajaí. Estudante de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Tiago Coelho de Campos, de 19 anos, viajou de Campinas no último sábado para ir até Itapema, uma das cidades catarinenses contempladas no projeto. "Fiquei sabendo por um amigo. Um grupo de cerca de 50 pessoas da Unicamp começou a marcar encontros e trocar ideias pela internet para discutir como seria o melhor jeito de ajudar as comunidades." Em uma semana, Tiago e mais 18 jovens universitários conseguiram construir praça, parque, quadra de areia e jardim comunitário para os moradores de Itapema. Agora, voltam a São Paulo satisfeitos com o resultado. "A internet está mudando a forma como as pessoas se comprometem com as causas sociais", diz Ugarte. "Ela permite se organizar em redes distribuídas, maiores e mais conectadas, como não tínhamos visto antes." Mas é preciso saber aproveitar as redes de maneira adequada. Segundo especialistas ouvidos pelo Estado, o conceito de rede existe desde antes de sucessos como Twitter, Orkut e Facebook. "Aquilo que as pessoas geralmente chamam de redes, no fundo, não são. O Twitter é uma boa ferramenta. Mas se o nível de centralização de um site é maior que o de distribuição, ele não pode ser uma rede", diz o especialista em redes sociais Augusto de Franco. PESQUISA Uma pesquisa recente da Universidade Harvard concluiu que 10% dos usuários do Twitter são responsáveis por mais de 90% do conteúdo produzido no site. Ao mesmo tempo, uma análise do Forrester Research mostrou que o número de usuários de redes sociais nos Estados Unidos dobrou desde 2007, superando a experiência com a troca de mensagens instantâneas. Criado em 2006, o Twitter se transformou em fenômeno de comunicação global. Seu sucesso impulsiona o debate sobre o uso de redes sociais na internet, cada vez mais comum nos mais diversos setores. "O padrão de rede vai mudando, aos poucos, a gestão das organizações. Percebe-se que, em rede, a inovação e a criatividade brotam muito mais facilmente", explica Franco, que é também idealizador da Escola de Redes, um grupo de mais de 2 mil pessoas na internet para discutir, justamente, as redes sociais. O site foi criado na plataforma Ning, outro fenômeno na internet, menos comentado do que o Twitter, mas considerado muito eficiente para a formação de grupos. Mais de 27 milhões de pessoas já se cadastraram no site, que estimula o surgimento de novas redes por qualquer um que quiser criá-las - hoje, são mais de 1 milhão de grupos.