Amazônia é destaque no 2º dia de provas da Unesp

A Amazônia esteve em destaque no segundo dia de provas do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Palavras como "floresta" e "desmatamento" apareceram com freqüência não apenas nas questões de geografia, como esperado, mas também em outras disciplinas, entre elas, matemática, biologia, física e química. Outros temas ligados ao ambiente, como lixo e reciclagem, também foram recorrentes. Confira as questões da Unesp e a lista de aprovados da Fuvest De forma geral, os professores ouvidos pelo Estado avaliam que a prova de conhecimentos específicos foi bem elaborada para todas as áreas, com nível de dificuldade médio. "Erraram apenas em relação ao tempo, que não era suficiente para responder às 25 questões", diz o coordenador-geral do Curso Anglo, Nicolau Marmo. Edmilson Motta, coordenador do Curso Etapa, concorda: "As questões de biologia eram muito longas e as de história apresentaram nível de dificuldade superior ao das demais. Cada pergunta exigia uma pequena dissertação." No domingo, as questões de história foram consideradas por diversos candidatos como as mais difíceis da prova de conhecimentos gerais, que teve uma questão de inglês anulada. Sobre a questão número 15 de biologia, de conhecimentos gerais, que também foi contestada por professores de cursinho, a Fundação Vunesp, organizadora do exame, afirmou que manterá a alternativa "D" do gabarito como correta. Dos 75.003 inscritos no vestibular, 11.641 não compareceram à prova de conhecimentos específicos ontem, índice de abstenção de 15,5%. Hoje, terceiro e último dia de exame, candidatos de todas as áreas deverão responder às questões dissertativas de português e elaborar uma redação. "Aqueles que forem realizar a prova de português devem dar uma boa olhada na prova de humanas de hoje (ontem), pois o perfil deve ser o mesmo. A diferença é que haverá mais textos para serem interpretados", recomenda o professor Nelson Dutra, do Curso e Colégio Objetivo. Neste ano, são 6.374 vagas em 153 cursos distribuídos por todo o Estado. Os mais concorridos são Medicina, em Botucatu (115,6 candidatos por vaga), Direito diurno, em Franca (49,3), e Engenharia de Produção Mecânica, em Guaratinguetá (32,9). O resultado final será divulgado em 30 de janeiro nos sites www.vunesp.com.br e www.unesp.br, e nas unidades da Unesp. FUVEST A organizadora do vestibular da Universidade de São Paulo (USP), o mais concorrido do País, divulgou ontem a lista dos 38.606 convocados para a segunda fase. Entre os aprovados, 2.461 são treineiros. Também foram divulgados os locais dos exames de segunda fase, que ocorrem entre 4 e 8 de janeiro de 2009. Os candidatos disputam 10.557 vagas na USP, 100 na Santa Casa e 50 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 4 de fevereiro.