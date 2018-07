AM usa mosquiteiro contra malária

Manaus Mosquiteiros impregnados de permetrina (derivado do inseticida piretróide) são a nova arma no combate à malária no Amazonas, campeão de casos notificados no País. Somente no ano passado, foram registrados 193.581 casos da doença no Estado, onde mais de 300 mil pessoas vivem nos arredores das naturais incubadoras do mosquito anofelino, ou seja, os igarapés e igapós cercados pela floresta amazônica. Desde dezembro, como parte de um projeto-piloto, 2 mil mosquiteiros importados do Japão foram distribuídos a moradores de seis comunidades isoladas no meio da mata, a mais de 50 quilômetros em estrada de terra de Rio Preto da Eva, município vizinho a Manaus. O uso é monitorado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (FVS) e pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) ao custo de R$ 70 mil. Nas áreas da pesquisa, a incidência do mosquito é monitorada pela equipe do biólogo Wanderli Tadei, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Os dados preliminares demonstram que a população de mosquitos está em decréscimo na região desde o início do uso dos mosquiteiros japoneses. Os itens, importados por U$ 12 dólares cada, foram comprados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). "O que tentamos fazer é educar os ribeirinhos para irem para a cama mais cedo e não esquecerem do mosquiteiro. Embora seja um objeto comum na Amazônia, ele é muito esquecido na hora do cansaço para dormir'''', explicou a coordenadora do projeto-piloto dos mosquiteiros impregnados na FVS, Lubélia Sá Freire. A coordenadora, contudo, disse que os números do projeto já mostram preliminarmente que mulheres grávidas e crianças, que costumam dormir mais cedo, ficaram longe da malária nesse período com o uso do mosquiteiro. O projeto deve ser concluído em dezembro. MALEÁVEL O atual modelo do mosquiteiro, segundo Lubélia, sofre um pouco de rejeição dos ribeirinhos por soltar uma espécie de cera nas mãos e ter uma trama muito dura. "Alguns ficam com medo de o inseticida ser tóxico, mas não houve nenhum caso de alergia ou nenhum outro efeito colateral até agora", afirmou. Mesmo assim, de acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária da Susam, Evandro Melo, o governo estadual decidiu, seguindo sugestão do biólogo Wanderli Tadei, investir em mosquiteiros mais modernos, produzidos pela Bayer na Tailândia. As fibras desse outro modelo também são impregnadas dos cristais do inseticida, mas não soltam nas mãos. Além disso, a trama é mais maleável. Os mosquiteiros tailandeses têm outras vantagens: ao contrário do outro, que suja fácil por causa da cera pegajosa, podem ser lavados até 20 vezes em cinco anos e, além de brancos, também podem ser encontrados na cor verde. Segundo Melo, a idéia é que esses novos mosquiteiros tenham uma vida útil de até cinco anos com o inseticida atuando se a média de lavagens não ultrapassar quatro por ano. "Até dezembro estaremos importando 50 mil mosquiteiros tailandeses para distribuir nos 38 municípios com maior incidência de malária no Estado", afirmou Melo. Cada um custará U$ 18 ao governo. "Sai mais barato do que borrifar as casas três vezes por ano, mas não vai dispensar a instalação de telas nas janelas das casas dos ribeirinhos como outra arma de combate à malária", destacou.