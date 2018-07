AM completa zona de conservação no entorno da BR-319

O governo do Estado do Amazonas anunciou ontem a criação de mais seis unidades de conservação (UCs) na área de influência da BR-319 (Manaus-Porto Velho), completando o mosaico de áreas protegidas com o qual se propõe "blindar" a floresta contra os efeitos do asfaltamento da rodovia. As novas unidades somam 23 mil quilômetros quadrados, uma área maior do que o Estado de Sergipe. Elas se encaixam no mapa com outras 3 UCs estaduais que já haviam sido criadas, mais 11 UCs federais e 8 UCs de Rondônia, somando 115 mil km2 de áreas protegidas. Segundo a secretária de Meio Ambiente do Amazonas, Nadia Ferreira, a implementação das unidades será paga com recursos de compensação ambiental do Ministério dos Transportes. A expectativa é de que o Ibama dê a licença para o asfaltamento nos próximos meses.