Alzheimer gera 57 mil atendimentos em SP

Cerca de 57 mil pessoas procuraram os serviços conveniados ao SUS no ano passado para retardar os sintomas da doença de Alzheimer no Estado. O levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde também mostra que, do total de pacientes, 64,1% eram mulheres. A idade média das pacientes é de 76 anos. Os homens tinham, em média, 75 anos. Quase um quarto dos atendidos (23%), apresentava renda superior a 20 salários mínimos.