Alunos de 1ª e 2ª séries serão avaliados em matemática

O Ministério da Educação está preparando uma prova para descobrir o que as crianças das primeiras séries do ensino fundamental estão aprendendo em matemática. Nos mesmos moldes da Provinha Brasil de língua portuguesa, que começou a ser feita neste ano, a de matemática vai avaliar se os estudantes aprenderam o que seria esperado até a 2ª série do ensino fundamental - saber contar e solucionar problemas simples de soma e subtração, por exemplo. O exame, que está sendo finalizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), deverá ser realizado em abril de 2009 com 55 mil crianças da rede pública de ensino de todo o País. Será um pré-teste para que o MEC saiba que tipo de questão pode ser aplicada às crianças e, com isso, seja possível construir a escala de avaliação. Ao contrário do que é feito hoje no Sistema de Avaliação da Educação Básica, a Provinha será mais objetiva. Assim como a de português, será definido exatamente o que uma criança após dois anos no fundamental - entre 7 e 8 anos de idade, em média - deve saber de matemática. Com base nisso, o Inep prepara uma escala de conceitos, com cinco níveis de aprendizagem. O considerado adequado será a partir do terceiro nível. O aluno que atingir o quinto nível será o que sabe mais do que esperado para sua escolaridade. Ao contrário da Prova Brasil, que é feita pelo próprio MEC com todos os alunos de 4ª e 8ª série do fundamental para uma avaliação nacional, a Provinha de matemática seguirá o padrão da já realizada em português. Será usada pelas redes de ensino e os resultados não terão que ser, necessariamente, repassados ao ministério. "É um instrumento para escolas e redes fazerem o seu próprio diagnóstico, o que as crianças estão ou não aprendendo", afirma Reynaldo Fernandes, presidente do Inep. No entanto, o pré-teste que o instituto fará em abril do ano que vem já será uma amostra controlada para que se possa ter uma idéia do que acontece no País e em cada Estado. A prova deverá ter 24 questões objetivas, com dificuldade crescente, que o professor deverá ler duas vezes para o aluno. Amostras obtidas pelo Estado mostram que a primeira avaliação é se o estudante sabe contar e reconhecer os símbolos de cada número. Em uma delas, a criança precisa contar seis carrinhos e reconhecer o símbolo do número na resposta. Em outra, precisa escolher o número que completa uma seqüência. Já na questão mais difícil, a criança precisa fazer uma subtração e identificar o número na resposta (mais informações no quadro ao lado). As avaliações existentes hoje - Saeb e Prova Brasil - são feitas apenas na 4ª série. A intenção do governo com a prova já no início do ensino fundamental é que os dirigentes consigam detectar problemas e corrigi-los mais cedo. Atualmente, os resultados brasileiros em matemática deixam a desejar. No Pisa 2006 - uma avaliação internacional com jovens de 15 anos do qual o Brasil participa -, o País ficou em 57º lugar entre os 60 participantes, com 372 pontos em uma escala que vai até 800. Apesar dos péssimos resultados, a Provinha de matemática foi uma iniciativa direta do MEC. Ao contrário de português, em que havia demanda de redes estaduais e municipais para uma avaliação da alfabetização, a matemática não gerou muito interesse. A presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Justina de Araújo Silva, explica que os secretários ainda não debateram a provinha de matemática, mas a de português foi muito bem aceita. "Precisamos conhecer melhor a idéia. Mas acredito que a avaliação é sempre bem-vinda. Temos pouca cultura de avaliação no País", afirmou.