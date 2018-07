Aluno com gripe deve evitar escola

Os Ministérios da Saúde e da Educação divulgaram ontem nota conjunta para recomendar que alunos com sintomas de gripe sigam as orientações médicas e evitem retornar às atividades escolares até estarem restabelecidos. A orientação pretende reforçar a prevenção contra a gripe suína, que causou a morte de 34 pessoas no País, segundo o novo boletim (mais informações na pág. A23). Professores e diretores também devem ficar atentos e orientar alunos com sintomas a retornar para casa. A maior parte das redes de ensino retoma as aulas na próxima semana. Alguns municípios anteciparam a medida, como em Ribeirão Preto (SP), onde a prefeitura solicitou aos estudantes com sintomas de gripe que fiquem em casa. A rede pública municipal, com mais de 44 mil alunos, volta do recesso de meio de ano na segunda-feira. A recomendação é que pais e responsáveis levem os filhos aos postos de saúde ao perceberem os primeiros sinais de gripe: febre repentina, tosse, coriza, dores musculares, nas articulações e dor de cabeça. Os sintomas da gripe comum e da suína são semelhantes e, na maioria dos casos, a doença se manifesta de forma leve. Para prevenir a doença, alguns cuidados de higiene devem ser tomados, como lavar bem as mãos com água e sabão e evitar tocar olhos, boca e nariz após contato com superfícies. O governo ainda discute a possibilidade de adiamento do calendário escolar em alguns Estados. Em São Paulo, o arcebispo dom Odilo Scherer divulgou circular de orientação sobre a gripe suína a todas as paróquias da capital. Entre as recomendações está a de que os fiéis evitem dar as mãos durante o Pai Nosso, nas missas, assim como na saudação da paz. As medidas já haviam sido adotadas pelas paróquias do Belém, na zona leste, e de Santo André. Já a Secretaria da Saúde de Osasco (SP) começou ontem a montar as barracas que foram cedidas pelo Exército para reforço de atendimento dos casos de gripe na rede municipal. No município, três pessoas morreram em decorrência da gripe suína. Segundo a prefeitura, as tendas funcionarão a partir de hoje e estão no Hospital Municipal Central Antônio Giglio e nos prontos-socorros Santo Antônio e Helena Maria, unidades que registram maior número de atendimentos na rede. Nas barracas será feita a triagem dos casos, evitando que pacientes com sintoma da gripe tenham contato com pessoas que procuram as unidades por outros motivos. Para tirar dúvidas da população, a prefeitura ativou um callcenter. Desde então, as 24 atendentes receberam 3 mil ligações. Com cinco mortes confirmadas por gripe suína, entre elas a de uma grávida que passou por dois hospitais estaduais antes de morrer numa clínica particular, os secretários estadual e municipal da Saúde do Rio, Sergio Cortes e Hans Dohmann, também anunciaram que, a partir de segunda, entra em funcionamento um sistema de teleatendimento para pacientes com a doença. Além do Disque-Gripe, um site pretende orientar a população sobre quem deve procurar os postos. Os 120 atendentes serão supervisionados por médicos e receberão chamadas das 6h às 23h30. "O que identificamos após a primeira morte é que as emergências ficaram lotadas de casos de resfriado", diz Côrtes. O secretário também admitiu a possibilidade de adiar a volta às aulas no Rio, prevista para o dia 3 de agosto. Segundo Côrtes, a evolução do número de casos na próxima semana vai determinar se haverá a necessidade de adiamento, que seria recomendado a escolas municipais, estaduais e particulares.