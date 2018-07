Uma estudante do 4º ano de Jornalismo da Universidade do Vale do Paraíba (Univap), em São José dos Campos, venceu o 3º Prêmio Banco Real Jovem Jornalista, realizado em 2008 em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo. Em janeiro, Flora Morena, que fez reportagem sobre desenvolvimento sustentável, inicia uma bolsa de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, na Espanha.