Alterações da reforma da Previdência e Operação Carne Fraca são assunto do 'Lado A, Lado B'

As alterações na reforma da Previdência, anunciadas pelo presidente Michel Temer no começo da semana são o tema do Lado A,Lado B.

Pedro e Juliano Labigalini comentam a nova proposta e convocam o internauta e dar sugestões sobre o tema.

Outro assunto do programa é o desdobramento da Operação Carne Fraca, realizada pela Polícia Federal junto a alguns frigoríficos no Brasil. a história ganhou dimensões internacionais, além de muitos memes pela internet.

Por fim, a morte de Chuck Berry, um dos criadores do rock, também entrou no papo entre os irmãos de 17 anos, que falam da genialidade do autor de 'Johnny B. Goode' entre outros clássicos.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos.