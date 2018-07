''''Alteração do clima já é grave''''

A Assembléia-Geral da Organização das Nações Unidas iniciou ontem seu primeiro debate informal exclusivamente dedicado à mudança climática, com o compromisso de que as emissões de gases-estufa geradas pelos dois dias de reunião serão totalmente compensadas. Participam representantes de grandes empresas, como Duke Energy, Shell e Alcoa. Para dar exemplo, a ONU se comprometeu a financiar um projeto ecológico no Quênia - uma refinaria de combustíveis com biomassa de azeite de palma - para neutralizar a emissão de dióxido de carbono (CO2) decorrente do deslocamento dos debatedores e pelas atividades durante a reunião, estimada respectivamente em 43 toneladas e 52,8 toneladas. "Os efeitos da mudança climática já são graves", afirmou ontem o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ao dar início às discussões. A presidente da assembléia, Haya Rashed Al Khalifa, ressaltou que a "ironia" da mudança climática é que os países mais afetados serão os menos responsáveis por ela.