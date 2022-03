Alok vai gravar clipe e bater recorde com lasers no Lollapalooza

Com megaprodução no Lollapalooza Brasil, Alok vai bater o recorde nacional de lasers usados em uma apresentação. Foto: @mno_photo

Confirmado no Lollapalooza Brasil, Alok fará jus à fama de artista de megaproduções. Conhecido por seus shows tecnológicos e inovadores, o DJ planeja bater o recorde nacional de máquinas de laser utilizadas em uma apresentação. Serão 32 máquinas em um show que promete iluminar o céu de toda a cidade de São Paulo.

Além da superestrutura, Alok vai apresentar conteúdos exclusivos no festival, como algumas das músicas de seu novo projeto, Futuro Ancestral, que tem como foco a ancestralidade indígena e as línguas nativas.

Outra novidade é que o DJ vai aproveitar a produção para gravar o clipe da faixa Keep Walking, lançada em parceria com o trio Rooftime em fevereiro deste ano.

Lançamento mais recente

Meu Amor é o single mais recente de Alok e conta com uma parceria especial: Ixã, o jovem de 19 anos que chamou a atenção do DJ. A música é uma das várias composições de Hugo Gabriel Messias Pantoja, que nasceu fora da comunidade indígena, mas passou a se identificar com as tradições ancestrais quando sua mãe se casou com o cacique Mapu Kuî, importante liderança indígena do povo Huni Kuî. Assim, o caminho de Ixã se cruzou com o de Alok.

Os dois artistas se conheceram durante as gravações do primeiro álbum autoral de Alok. Em entrevista ao Estadão, o DJ contou: "Eu estava em uma cerimônia de celebração de olhos fechados e ele começou a cantar. Quando abri os olhos eu não acreditei e falei 'irmão, a gente precisa ir para o estúdio amanhã'. Literalmente a gente mudou o voo, foi para o estúdio e ele me mostrou várias composições. Quando cantou, só bastou o refrão".

Durante a produção, o DJ quis manter a essência original da música, sem deixar de incorporar a própria personalidade para que o público identificasse também o seu trabalho. Para Ixã, compositor da canção, o artista conseguiu traduzir toda a leveza do single romântico. "Eu acho que foi uma uma coisa muito de nós dois, porque tem o meu coração e o de Alok", afirma.

Meu Amor não é parte do novo projeto de Alok, Futuro Ancestral, mas é resultado de um encontro especial entre os dois artistas. O DJ comenta que o single é de grande importância para ele, principalmente por ser um trabalho direcionado para o Brasil.

"É muito importante para me manter no mercado nacional de forma consistente. Por mais que ela seja romântica e com BPM mais lento, dá para sentir a minha personalidade nela. Há muito tempo eu não me limito mais e não sou só um DJ eletrônico, a minha criatividade vai para onde ela quiser", declara.

O single 'Meu Amor', parceria entre Alok e o jovem Ixã, fala sobre um dos sentimentos mais enigmáticos existentes: o amor. Foto: Ernando Prado

Carreira promissora

Lançado no dia 4 de março, o clipe da canção já ultrapassou 2 milhões de visualizações no YouTube, número estrondoso para quem lançou acabou de dar o pontapé inicial na carreira, como Ixã. Para o rondoniense, esse era um sonho impossível de ser alcançado, mas se tornou mais palpável nos últimos meses: "Eu me sinto muito realizado por ter essa oportunidade e falar de coisas que eu tanto acredito, que é o amor e a esperança".

De um dia para o outro, o jovem viu sua vida mudar de maneira grandiosa e recebeu o apoio de um dos grandes DJs do mundo para construir a própria carreira artística. Com a visibilidade da parceria, tem a chance de ser ouvido por milhões de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Segundo Ixã, seu maior objetivo é fazer diferença na vida de todos por meio da música.

A gravação de Meu Amor também é motivo de orgulho para a família do cantor e compositor. No início, a mãe do jovem quase não acreditou que a chance era verdadeira. "Depois, foi um orgulho total e toda a minha família ficou muito surpresa. De repente o Alok surge com toda essa oportunidade na minha vida. Então eles estão muito orgulhosos, admirados e estão me dando muito apoio nesse momento", diz Ixã.

Além da grande repercussão nas plataformas digitais, a parceria também se estendeu para os palcos. Ixã já fez sua estreia em shows do Alok e cantou ao vivo para multidões de fãs. Apesar de tímido, ele aceitou o desafio e afirma que o suporte do DJ é essencial para enfrentar a ansiedade: "Ter o apoio do Alok é muito surreal, a energia que ele passa e diz 'vai lá e só canta'. Essa força é muito importante para enfrentar tudo isso, é um desafio cantar para todo mundo".

Alok pretende continuar a ajudar Ixã a seguir no mundo da música e afirma que planeja levar o cantor para os seus próximos shows no País. "O Ixã é uma companhia maravilhosa, dá prazer de estar com ele, de estar ajudando e trabalhando junto. Eu quero levar ele para o Brasil, já preparem a agenda por aí", encerra um dos maiores DJs do mundo.