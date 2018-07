Alojamento expulsa aluno por agredir colega gay

Um aluno do curso de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi punido com expulsão do alojamento estudantil da instituição por ter agredido um colega homossexual. O órgão responsável pela moradia universitária decidiu que o agressor, cujo nome não foi divulgado, deverá deixar o alojamento em 15 dias. A agressão ocorreu na madrugada do último dia 14, quando a vítima, um aluno de Artes Visuais identificado apenas como Fernando, e uma amiga chegavam ao alojamento. No boletim de ocorrência, Fernando relata que, quando estava perto da portaria, foi surpreendido pelo estudante, que o atingiu com chutes pelas costas. Ele diz que foi chamado de "bichinha" e "viadinho". O Grupo Universitário em Defesa da Diversidade Sexual classificou o incidente como "caso explícito de violência homofóbica" e divulgou carta aberta cobrando punição do agressor e dos agentes de uma empresa encarregada da segurança da moradia, que teriam testemunhado a agressão sem fazer nada. Fernando foi submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), onde foram constatados hematomas e um corte no lábio. A universidade instaurou comissão disciplinar. A Polícia Civil abriu inquérito.