Almir Sater fará show em Foz do Iguaçu em comemoração dos 108 anos da cidade

Almir Sater foi confirmado como uma das atrações para o aniversário de 108 anos de Fox do Iguaçu. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na noite desta segunda-feira, 4, a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, no Paraná, divulgou um show do cantor Almir Sater na comemoração do aniversário da cidade, que completará 108 anos no próximo mês.

Ele se apresentará na Praça da Paz no dia 10 de junho, mas a celebração para os moradores se estende até o dia 12, com gastronomia, artesanato e shows de artistas locais.

Almir Sater participou da novela Pantanal em 1990 como Xéreu Trindade. Agora, ele voltou para a trama no remake que está sendo exibido pela Rede Globo e interpreta o personagem Eugênio.