Alinhavadas

1. As maxibijuterias são um hit no momento e vão continuar forte durante o ano inteiro. Agora valem penduricalhos grandes, como neste colar com pingentes de cristal, assinados pela artista plástica Elvira Schuartz. Custa R$ 700,00. No ateliê Espaço Zero, R.: Goiás, 167, Pacaembu, tels.: 3661-8658 e 3663-0186 2. Feito de pano, o colar da Oza Boza tem como pingente um cacho de uva, compondo um modelo bem original, R$ 64,00. R. Mourato Coelho, 1.364, Vila Madalena, tel.: 3812-2546 3. Com cordão de couro e peças de madeira e resina, este acessório da Unkle K sai por R$ 119,00. Bourbon Shopping, tel.: 3862-5889, ou Shopping Villa-Lobos, tel.: 3024-3940 4. Só vai dar ele: colar de prata e ametista em estado bruto, R$ 108,00. Os brincos são bijuterias nem um pouco discretas, por isso mesmo, estão na moda: por R$ 43,00. Todos da Giovanna Queiroz, R. Com. Miguel Calfat, 285, Itaim Bibi, tel.: 3045-4011 5. Pulseira com canutilhos, por R$ 750,00, e anel com pedra de murano, R$ 450,00, confeccionados com madeira de demolição pela designer carioca Priscila Valente. Vendas na loja Elisa Atheniense, Al. Lorena, 1.632, Jardins, tel.: 3081-0600 6. Para sair do "básico" e alegrar o visual: colar de resina com bolas grandes nas cores rosa, laranja e vermelho. Da Pitanga, por R$ 78,00. R. Afonso Brás, 408, conj. 204, tel.: 3045-4188 7. Peça de madeira grande, porém, delicada: colar da BeS, por R$ 165,00. Venda na loja Trudy?s, Al. Lorena, 1.616, Jardins, tel.: 3081-2920 8. Biju para não passar despercebida: pulseira dourada, por R$ 69,00. Na Virgemaria, R. Tumiaru, 48, Vila Mariana, tel.: 3052-3185