Alinhavadas

Fotos de Felipe Rau/AE 1. Nem sempre é preciso comprar uma fantasia completa. Basta um acessório para cair na folia, como a máscara feminina dourada e o turbante de marajá, para eles. Preços: R$ 35,00, a máscara, e R$ 50,00, o turbante. Na loja Caldeirão das Bruxas, Av. Dr. Adolfo Pinto, 106, Barra Funda, tel.: 3666-9160 2. Para o par fazer bonito: cartola masculina, por R$ 14,00, e faixa com pluma e flor de cetim, R$ 16,00. Ambos da loja Festimania, R. Augusta, 1953, Jardins, tel.: 3068-9484 3. Clássico de todos os carnavais, fantasia de melindrosa, composta pelo vestido curtinho com franjas, colar e adereço de cabeça. Tudo por R$ 70,00 na loja Caldeirão das Bruxas, Av. Dr. Adolfo Pinto, 106 , Barra Funda, tel.: 3666-9160 4. Para o bloco dos havaianos, fantasia feminina com aplicações de flores, por R$ 58,00, e camisão masculino, por R$ 35,00. À venda na loja Festas e Fantasias, Ladeira Porto Geral 35/55, Centro, tel.: 3242-4691 5. Mais sofisticado, para quem não tem medo de brilho, arranjo de cabeça em ouro e azul, por R$ 45,00, na loja Festas e Fantasias, Ladeira Porto Geral 35/55, Centro, tel.: 3242-4691 6. Alegre, colorido e baratinho, colar havaiano, por R$ 2,60; chapéu pink, por R$ 2,50, e máscara em tons de rosa e lilás metalizado, por R$ 16,80. Tudo da Festimania, R. Augusta, 1953, Jardins, tel.: 3068-9484 7. Máscaras da Rica Festa, por R$ 74,85, a azul, e R$ 44,70, a vermelha e verde. Na Av. Juscelino Kubistchek, 273, Itaim Bibi, tel.: 3045-4700