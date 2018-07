Alinhavadas

1. Para cinderelas modernas, as sapatilhas Melissa vão bem com jeans, bermudas e vestidinhos. No sentido horário, peep toe amarelo, de Vivienne Westwood, por R$ 99,90; sapatilha roxa com design dos Irmãos Campana, por R$ 79,90; Night (a verde), por R$ 69,90, e peep toe Ultragirl, dourada, por R$ 79,90. R. Oscar Freire, 827, SAC 0800-9798898 2. Aberta na frente, em tons de roxo e detalhe de flor em cetim, sapatilha da Tabita, por R$ 127,00. À venda na loja Arzoty, Av. Pedro Bueno, 1.140, Jabaquara, tel.: 5031-8336 3. Da Empório Naka, sapatilha listadinha, no estilo navy, por R$ 99,90; rosa, de verniz, aberta na frente, por R$ 119,90, e de verniz bicolor, bege e vermelha, por R$ 109,90. SAC 3842-6048 4. Fivelas, botões, cadarços e pespontos nos modelos da Verano. Com fivela prata, por R$ 88,00; lilás, modelo boneca, R$ 199,90; xadrez com cadarço branco, R$ 119,90; verde e bege com botão lateral, por R$ 88,00. Loja no Shopping Eldorado, tel.: 3814-5043 5. Com ar vintage e estampa floral, de Raouda Assaf, por R$ 550,00; branca, vazada, de Raphaella Booz, por R$ 99,90, e em tons de azul metálico e estampa de oncinha, da Peach by Constança Basto, por R$ 198,00. Raouda Assaf, tel.: 3266-2439; Raphaella Booz: rapahellabooz.com.br, e Peach by Constança Basto, Shopping Cidade Jardim, tel.: 3758-5201 6. Ventilada, com tiras, da Uza calçados, por R$ 152,50. À venda na loja Gazar, Al. Araguaia 900/910, Alphaville, tel.: 4191-5053 7. Em tons de bege, café e dourado, sapatilhas da Forma, por R$ 199,00 cada par. R. Professor Atílio Inocentti, 807, Itaim Bibi, tel.: 3044-6173 8. Sapatilha de verniz bege, com detalhe de matelassé, por R$ 873,00, da Zefferino. Modelos verde com efeito drapeado, e a aberta na frente com nozinho branco, por R$ 139,90 cada par, da Dumond. Zefferino, Shopping Iguatemi, tel.: 3034-5804, e Dumond, SAC 3062-8330 9. Modelo com pequeno salto em piton vermelho, por R$ 372,00, da Ittem: www.ittem.com.br 10. Da Celeiro Calçados, sapatilha de pelica com laço de gorgorão e pedra, R$ 299,00; xadrez, R$ 169,00; de verniz com estampa de zebra, R$ 139,00; com efeito tye die, R$ 179,00, e de veludo na cor bronze, R$ 169,00. Al. Franca, 1153, tel.: 2594-6920