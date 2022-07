'Alice no Mundo da Internet' ganha trailer e data de estreia

Para Lorena, que enfrentou os desafios de gravar durante a pandemia, a notícia chega cercada de expectativa. Foto: RVN Assessoria

O filme Alice no Mundo da Internet, estrelado por Lorena Queiroz , acaba de ganhar um novo trailer e também a data de estreia. A partir de 5 de agosto, o longa estará disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais. Além da atriz de 11 anos, nomes como João Guilherme, Pietra Quintela, Pedro Miranda, Cássio Scapin e Bibi Tatto integram o elenco da produção.

Para Lorena, que enfrentou os desafios de gravar durante a pandemia, a notícia chega cercada de expectativa. “Sempre assisti ao filme da Alice no País das Maravilhas e estou muito feliz por interpretá-la. Mas a Alice que fiz é totalmente diferente, porque ela vai para o mundo da internet. Foi uma experiência incrível, amei fazer este filme. Estou mais do que ansiosa para ver o resultado completo”, disse a artista.

Inspirada no conto original de Lewis Carroll e dirigida por Fabrício Bittar, a produção conta a história de Alice, uma pré-adolescente que vai parar dentro de um computador e encara situações inusitadas no mundo digital. “Quando eu era pequeno, achava que os atores ficavam dentro da TV. Foi muito legal poder criar um filme em que a personagem entra em um computador. Tivemos grandes desafios técnicos, pois acredito que tenha sido a primeira vez que fizemos um filme com tantos efeitos e cenários digitais no Brasil”, explicou Bittar.

“Aprendemos muito durante toda a produção. A ideia do roteiro não era construir um universo realista e sim um ambiente digital lúdico e cheio de fantasia. Isso ajudou muito a definirmos uma estética original e única para o filme”, detalhou o diretor que antes foi responsável por produções como o filme Como Hackear seu Chefe e Acampamento Intergaláctico, de 2021, e a série Bugados, atualmente em exibição pelo canal Gloob.

O longa estará disponível na Claro TV +, Prime Video, Apple TV, Google Play/YouTube, Vivo Play e Sky Play.

Sucesso nas redes sociais

Assim como sua personagem no filme, Lorena também é um sucesso nas redes sociais. Somando milhões de seguidores, a atriz garante que consegue equilibrar as diversões do mundo digital com o mundo real. “Amo gravar vídeos, fazer dancinhas, tirar fotos... Mas consigo dividir bastante minhas funções. Sou uma criança normal. Vou para escola, faço meus deveres, brinco com meus amigos e ao mesmo tempo me divirto gravando ao pegar meu celular”, disse a jovem.