‘Alice in Neverland’: musical da Broadway junta ‘Alice nos País das Maravilhas’ e ‘Peter Pan’

Os personagens Peter Pan e Alice. Foto: Disney

Um musical da Broadway irá juntar duas das histórias infantis mais marcantes de todos os tempos. Alice in Neverland vai trazer a junção dos universos de Alice no País das Maravilhas e de Peter Pan. As informações foram divulgadas pela Variety.

Alice in Neverland terá roteiro, músicas e letras escritos por Phil Kenny e Reston Williams, e produção de nomes experientes do teatro musical norte-americano, como Jerry Goehring (A Christmas Story), o três vezes ganhador do Tony Jim Kierstead (Hadestown), o sete vezes vencedor do Tony Jamie DeRoy (Beetlejuice), Mike Evariste (Disgraced) e o grupo de investidores 42nd.club (Moulin Rouge).

A produção tem a leitura de desenvolvimento dos primeiros textos marcada para ocorrer nesta quarta-feira, 16 de junho.

A leitura será encabeçada pela atriz Christy Altomare (Anastasia). Ela terá a companhia dos veteranos da Broadway Heath Saunders (Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812), o indicado ao Tony Will Swenson (Hair), além de Megan Masako Haley (Wicked), Alistair Brammer (Miss Saigon) e Timothy Hughes (Hadestown).