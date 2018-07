Alguns tipos de doença

Septicemia (também chamada de infecção generalizada): é responsável por mais da metade das mortes do grupo de doenças infecciosas e parasitárias. Costuma ser causada por outras enfermidades, que podem desencadear processos infecciosos, como câncer, traumas e complicações do diabete Doença diarreica aguda: apesar dos avanços sociais e da redução de casos, ainda é uma importante causa de óbitos, principalmente nas regiões onde não há água tratada e rede de esgoto Febre amarela: nas áreas rurais é transmitida pela picada do mosquito Haemagogus e nas áreas urbanas pelo Aedes aegypti, o mesmo transmissor da dengue Hepatites virais: há 5 tipos - A, B, C, D e E. Causam inflamação no fígado, mas, frequentemente,podem ser assintomáticas. As formas de contágio vão desde ingestão de água não tratada até o consumo de alimentos contaminados por fezes de pessoas doentes Leishmaniose: é causada pelos protozoários do gênero leishmania e pode ocorrer na forma cutânea ou visceral. É transmitida pela picada do mosquito palha Malária: é causada por parasitas do gênero Plasmodium e transmitida pela picada do mosquito Anopheles