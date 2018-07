Alguns presos passaram 8 vezes pela delegacia

O delegado de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da PF, Alexandre Saraiva, disse que a legislação contra crime ambiental "é uma piada". "Com essa legislação é impossível. O preso assina o Termo Circunstanciado de Ocorrência e vai embora. Temos presos na operação que passaram oito vezes na delegacia." Na Operação Oxóssi, como os acusados comercializavam grande quantidade de animais, o Ministério Público Federal pediu as prisões baseado no Código Penal, não na Lei de Crimes Ambientais. "A Justiça Federal acolheu os pedidos de prisão preventiva por receptação qualificada e formação de quadrilha. Os que enviaram animais ao exterior também responderão por contrabando e, eventualmente, maus-tratos", explicou. A pena máxima para formação de quadrilha e receptação é de 11 anos. Segundo autoridades suíças, a rede identificada pelo Brasil pode ser o maior esquema de comércio ilegal de animais já desmantelado. Esse tipo de negócio movimenta até US$ 20 bilhões/ano.