Estudo publicado na revista The Journal of Virology afirma que algumas pessoas têm defesas naturais contra a aids e não sofrem seus sintomas, apesar de levarem em seu corpo o vírus HIV. Segundo os cientistas, isso provavelmente se deve à força de seu sistema imunológico e não a algum defeito da variante do vírus. O estudo desse sistema de defesa pode permitir a criação de uma vacina.